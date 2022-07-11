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В ЛНР заявили о захвате диверсантов из Белоруссии

Помощник главы МВД заявил, что в ЛНР захватили группу диверсантов из Белоруссии

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) заявил о захвате группы диверсантов из Белоруссии. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам помощника главы МВД, группа в составе менее десяти человек планировала теракт в Лисичанске. На данный момент задержанные дают признательные показания.

Ранее сообщалось, что народная милиция ЛНР сумела взять в плен членов диверсионно-разведывательной группы из состава белорусского националистического батальона «Волат». Диверсантов удалось пленить в поселке Волчеяровка, который расположен недалеко от города Попасная. Как утверждает представитель МВД, белорусы прибыли добровольцами в Донбасс еще в 2014 году.

Ударная волна


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Марина Совина
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