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00:59, 10 декабря 2022Россия

Завершен разбор завалов на месте обрушения дома в Рязани

Губернатор Малков заявил, что разбор завалов на месте обрушения дома в Рязани завершен
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Павел Малков / Telegram

Разбор завалов на месте частичного обрушения жилого дома в Рязани в результате взрыва газа завершен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Павел Малков.

По его словам, новых пострадавших в результате поисково-спасательных работ не обнаружили.

Малков добавил, что шесть человек находятся в пункте временного размещения, остальные жильцы поврежденного дома остались у родственников и друзей.

Утром специалисты приступят к обследованию несущих конструкций и определят сроки восстановительных работ.

О взрыве в жилом двухэтажном доме в Рязани стало известно вечером 9 декабря. В результате ЧП оказались повреждены две квартиры — произошло частичное обрушение межкомнатной перегородки, а также перекрытия между первым и вторым этажом.

Позднее появилась информация, что из-под завалов, образовавшихся после обрушения из-за взрыва, удалось освободить двух людей. Их передали медиками. Причиной происшествия стал самогонный аппарат.

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Марина Совина
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