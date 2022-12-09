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19:08, 9 декабря 2022Россия

Стала известна причина взрыва в жилом доме в Рязани

ТАСС: причиной взрыва в жилом доме в Рязани стал самогонный аппарат

Фото: Telegram-канал Павла Малкова

Причиной взрыва в жилом двухэтажном доме в Рязани стал самогонный аппарат. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Причиной взрыва в жилом доме стал самогонный аппарат», — объяснил собеседник агентства.

О взрыве газа в жилом двухэтажном доме в Рязани стало известно вечером 9 декабря. В результате взрыва оказались повреждены две квартиры — произошло частичное обрушение межкомнатной перегородки, а также перекрытия между первым и вторым этажом.

Позднее появилась информация, что из-под завалов, образовавшихся после обрушения из-за взрыва газа, удалось освободить двоих человек. Их передали медиками.

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Никита Абрамов
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