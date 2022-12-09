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18:54, 9 декабря 2022Россия

Два человека спасены из-под завалов после взрыва газа в доме в Рязани

МЧС: двух людей удалось спасти из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Рязани
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Кадр: телеграм-канал «Mash»

Двух людей удалось спасти из-под завалов после взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Рязани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Пожарно-спасательными подразделениями из-под завала спасены два человека, переданы медикам. Работы по разбору завала продолжаются», — сказали в пресс-службе.

О взрыве газа в жилом двухэтажном доме в Рязани стало известно вечером 9 декабря. В результате взрыва оказались повреждены две квартиры — произошло частичное обрушение межкомнатной перегородки, а также перекрытия между первым и вторым этажом.

9 декабря также стало известно, что в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе произошел пожар. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, который практически полностью выгорел. В результате ЧП погиб охранник.

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Никита Абрамов
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