Два человека спасены из-под завалов после взрыва газа в доме в Рязани

МЧС: двух людей удалось спасти из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Рязани

Двух людей удалось спасти из-под завалов после взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Рязани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Пожарно-спасательными подразделениями из-под завала спасены два человека, переданы медикам. Работы по разбору завала продолжаются», — сказали в пресс-службе.

О взрыве газа в жилом двухэтажном доме в Рязани стало известно вечером 9 декабря. В результате взрыва оказались повреждены две квартиры — произошло частичное обрушение межкомнатной перегородки, а также перекрытия между первым и вторым этажом.

9 декабря также стало известно, что в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе произошел пожар. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, который практически полностью выгорел. В результате ЧП погиб охранник.