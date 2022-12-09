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18:39, 9 декабря 2022Россия

Стало известно о повреждениях жилого дома в Рязани в результате взрыва газа

Две квартиры получили повреждения в результате взрыва в жилом доме в Рязани

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В результате взрыва газа в жилом двухэтажном доме в Рязани две квартиры получили повреждения. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

«В результате взрыва повреждены две угловые квартиры на втором и первом этажах. Образовался завал», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что, по предварительной информации, произошло частичное обрушение межкомнатной перегородки, а также перекрытия между первым и вторым этажом.

О взрыве газа в жилом двухэтажном доме в Рязани стало известно вечером 9 декабря. По словам губернатора региона Павла Малкова, во время ЧП пострадали два человека. На данный момент их госпитализировали.

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Никита Абрамов
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