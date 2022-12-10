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19:19, 10 декабря 2022Россия

Одна из украинских ракет разорвалась в ДНР и повредила автовокзал

Власти Донецка заявили, что одна из украинских ракет разорвалась у южного автовокзала

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку одна из ракет разорвалась у южного автовокзала. Об этом заявили в администрации Ворошиловского района, передает ТАСС.

Там уточнили, что в здании автовокзала повреждено остекление, в настоящее время экстренные службы занимаются осмотром территории.

ВСУ атаковали Донецк ракетами из РСЗО «Град» днем в субботу, 10 декабря. По данным совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ракеты были выпущены по Киевскому району города.

Утром 10 декабря также сообщалось о гибели мирного жителя в результате обстрела частного сектора в Ворошиловском районе города.

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Анастасия Шейкина
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