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13:03, 10 декабря 2022Мир

Целая страна осталась без электричества из-за неполадок на ГЭС

Весь Судан остался без электроснабжения из-за неполадок на ГЭС

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Весь Судан остался без снабжения электроэнергией из-за неполадок, возникших на одной из местных гидроэлектростанций (ГЭС). Об этом в субботу, 10 декабря, сообщает газета al-Rakoba.

«Авария на ГЭС Меруи привела к отключению электричества во всем Судане», — говорится в сообщении СМИ.

По информации газеты, расположенная в северной части Судана гидроэлектростанция снабжает электричеством практически всю страну, за исключением небольшого числа городов, которые обеспечиваются энергией за счет ТЭС.

Ранее министерство инфраструктуры Украины сообщило о повреждении около половины всей критической инфраструктуры республики. В свою очередь, премьер-министр республики Денис Шмыгаль поручил разработать приоритеты подачи электроснабжения на инфраструктурные объекты и потребителям.

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Игорь Дмитров
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