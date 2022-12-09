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16:58, 9 декабря 2022Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении половины критической инфраструктуры страны

Власти Украины заявили о повреждении половины критической инфраструктуры в стране

Фото: Umit Bektas / Reuters

На Украине заявили о повреждении около половины всей критической инфраструктуры в стране, а часть уничтожена полностью. Об этом сообщило министерство инфраструктуры страны, передает РИА Новости.

По словам министра инфраструктуры Алексея Кубракова, около 50 процентов объектов получили повреждения, а для защиты уцелевших от ракет Украина использует «большие мешки с песком».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию с электричеством в стране, назвав ее тяжелой для восьми регионов страны. По словам главы государства, на данный момент полностью восстановить энергосистему республики невозможно.

Мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал возможный сценарий «апокалипсиса» в столице в случае, если российские удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры продолжатся.

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Алевтина Запольская
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