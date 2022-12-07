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20:34, 7 декабря 2022Бывший СССР

Кличко допустил сценарий «апокалипсиса» для Киева зимой

Мэр Киева Кличко допустил «апокалипсис» в городе, если российские удары продолжатся

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко допустил возможный сценарий «апокалипсиса» в украинской столице этой зимой в случае, если российские удары по инфраструктуре продолжатся. Его слова приводит Reuters.

По мнению Кличко, город может остаться без электричества, воды и тепла. «Может случиться апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры», — пояснил мэр.

При этом он подчеркнул, что жителям нет необходимости эвакуироваться сейчас, хотя они должны быть готовы к этому. Кличко заверил, что власти города «борются и делают все возможное, чтобы этого не произошло».

Ранее Кличко призвал жителей Киева перестать пользоваться лифтами за 30-40 минут до планового отключения электроэнергии и предупредил об опасности застрять в кабине.

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Антон Похиляк
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