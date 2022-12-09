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20:06, 9 декабря 2022Бывший СССР

На Украине поручили разработать приоритеты подачи электроснабжения

Премьер Украины Шмыгаль поручил разработать приоритеты подачи электроснабжения

Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать приоритеты подачи электроснабжения на инфраструктурные объекты и потребителям. Его слова цитирует РИА Новости.

«Государство и правительство систематизируют процесс относительно того, кто получает электроэнергию. Дал поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства четкие приоритеты включения электроснабжения», — сказал он.

Премьер подчеркнул, что необходимо определить первоочередные четыре группы, после подключения которых, электричество может поставляться и на остальные объекты. Как утверждает Шмыгаль, приоритетом является критическая инфраструктура, далее — военно-промышленный комплекс, затем — бизнес, производящий важную продукцию, а потом — жилищный сектор. Он назвал такой подход, который поможет пережить зимний период, справедливым.

Кроме того, политик отметил, что на Украине повреждены все теплоэлектростанции (ТЭС) и гидроэлектростанции (ГЭС), а также 40 процентов объектов высоковольтной сети. По этой причине в большей части регионов страны действуют значительные ограничения подачи электроэнергии, добавил премьер.

Ранее министерство инфраструктуры Украины сообщило о повреждении около половины всей критической инфраструктуры республики. Уточняется, что для защиты уцелевших от ракет объектов в стране используют «большие мешки с песком».

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Кристина Есикова
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