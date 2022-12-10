Япония, Великобритания и Италия разработают истребитель шестого поколения

Япония, Великобритания и Италия договорились о разработке истребителя шестого поколения

Япония, Великобритания и Италия в рамках программы Global Combat Air Program (GCAP) договорились о разработке истребителя шестого поколения. Об этом сообщает The Drive.

Издание напоминает, что изначально Лондон работал над программой истребителя Tempest, в которой участвовали итальянские и шведские компании. С Токио британская сторона сотрудничала в области создания двигателя для перспективного боевого самолета. Теперь, отмечает издания, три стороны — Япония, Великобритания и Италия — заявили о совместной работе в рамках GCAP. Швеция, согласно The Drive, не участвует в этой программе.

Ожидается, что совместная разработка истребителя шестого поколения не только разделит высокие расходы на создание нового самолета, но и позволит странам получить новый истребитель уже к середине следующего десятилетия.

The Drive допускает, что работы по GCAP будут опираться на опыт программы американского истребителя пятого поколения F-35, в которой Великобритания является единственным партнером США первого уровня. Кроме того, издание напоминает, что Италия и Япония являются единственными странами в мире, где вне Соединенных Штатов расположены сборочные линии F-35.

В декабре Breaking Defense сообщило, что головным подрядчиком в проекте европейского истребителя шестого поколения Système de Combat Aérien du Futur (SCAF) станет французская компания Dassault Aviation.