Германия «капитулировала» перед Францией в проекте истребителя шестого поколения

Breaking Defense: головным подрядчиком в проекте SCAF станет компания Dassault Aviation

Головным подрядчиком в проекте европейского истребителя шестого поколения Système de Combat Aérien du Futur (SCAF) станет французская компания Dassault Aviation. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

По мнению аналитиков бюро Groupe Vauban, включающих около 20 экспертов в области обороны, заключенное между Парижем, Берлином и Мадридом соглашение стало «победой Франции, капитуляцией Германии».

Отмечается, что за роль головного подрядчика проекта SCAF с Dassault Aviation конкурировала компания Airbus, представляющая интересы немецкой стороны. По итогам достигнутых между партнерами договоренностей ряд прав на технологические инновации, которые Париж планирует использовать в проекте SCAF, останутся в собственности французской стороны.

Издание пишет, что бюджет фазы 1B, в рамках которой должен быть представлен прототип истребителя, составляет 3,6 миллиарда евро.

В ноябре Defense News сообщило, что представители Германии и Испании пообещали приступить к этапу 1B работ по программе SCAF.