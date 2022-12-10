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01:18, 10 декабря 2022Мир

В ООН призвали страны следить за поставляемым Украине оружием

Замгенсека ООН Накамицу призвала не допустить попадание оружия для Украины в третьи страны

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу призвала страны, которые поставляют Украине вооружение, следить, чтобы оно не попадало третьим сторонам. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, важно не допустить перенаправления поставляемого оружия и боеприпасов, чтобы предотвратить разжигание конфликта и избежать возникновения угроз безопасности в регионе и за его пределами. Прошедшие девять месяцев Накамицу назвала разрушительными​​​.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что контрабандные поставки оружия, направляемого Украине, в третьи страны растут. По его словам, западное оружие, предназначавшееся Украине, все чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке. м

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Марина Совина
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