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01:31, 10 декабря 2022Мир

Небензя ответил на утверждения Запада о военных поставках Ирана для России

Постпред Небензя заявил, что ВПК России справляется и не нуждается в чьей-либо помощи
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Военно-промышленный комплекс (ВПК) России способен справиться со своими задачами и не нуждается в чьей-либо помощи, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. Об этом сообщает ТАСС.

Так дипломат ответил на утверждения западных стран о том, что Иран якобы осуществляет военные поставки России, в частности, беспилотников, которые Москва и Тегеран неоднократно опровергали.

Небензя также отметил, что украинский ВПК практически не существует, за него работают ВПК западных стран.

Ранее глава департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков, комментируя статьи западных СМИ о планах Москвы производить на территории России иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), заметил, что никаких подтверждений «якобы имевших место поставок иранских БПЛА в Россию» не было.

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Марина Совина
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