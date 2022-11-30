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10:53, 30 ноября 2022Мир

МИД счел безосновательными сообщения о планах России производить БПЛА Ирана

Глава департамента МИД счел безосновательными сообщения о планах РФ производить БПЛА Ирана
СюжетИранские беспилотники:

Фото: Pavels Dunaicevs / Shutterstock

Распространяемые западными странами утверждения о том, что Россия якобы планирует производить на своей территории иранские беспилотники ни на чем не основаны, с помощью таких заявлений Запад отвлекает внимание от проблем вокруг восстановления иранской ядерной сделки. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

Комментируя статьи западных СМИ о планах Москвы производить на территории России иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), Ермаков заметил, что никаких подтверждений «якобы имевших место поставок иранских БПЛА в Россию» не было. Дипломат счел, что «авторы предыдущих вбросов» пытаются сохранить лицо и переключились на новую тему.

«Опять же, все это ни на чем не основанные предположения, погоня за "жареными" фактами с целью отвлечь мировое внимание от главного — скорейшего "перезапуска" СВПД в соответствии с параметрами, которые были согласованы еще в 2015 году», — сказал он.

Ранее американское издание The Washington Post со ссылкой на данные разведки США и их союзников сообщило о якобы существующей договоренности между Тегераном и Москвой, касающейся производства иранских боевых дронов на территории РФ.

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Варвара Кошечкина
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