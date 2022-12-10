В Совфеде заявили о конце эпохи западной системы манипуляции рынками нефти

Климов: создаваемая Западом система манипуляции рынками нефти подошла к концу

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов написал в Telegram, что создаваемая Западом система энергоснабжения и манипуляция мировыми рынками нефти подошла к концу.

О конце эпохи, утверждает Климов, свидетельствуют переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и короля Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауда, в ходе которых король выказал заинтересованность в развитии отношений двух стран, а также провал американского визита в Эр-Рияд и неплохие отношения между королевством и Россией.

«Не трудно предположить, что создаваемая англосаксами с начала прошлого века система их энергоснабжения и манипуляции мировыми рынками нефти подошла к концу. Как явно закончилась и их политико-дипломатическая монополия, достигшая апогея с момента распада СССР», — написал он.

По словам Климова, о Евросоюзе (ЕС) и «говорить нечего», так как он теряет свое влияние на важнейшем энергорынке Земли «не по дням, а по часам». По мнению законодателя, скоро единственным весомым источников средств развития ЕС станет «их денежный печатный станок», а инфляция евро может принять «галопирующий характер» уже в 2023 году.

Нечто похожее последует и в отношении доллара, подчеркнул Климов. «Отсюда военные авантюры англосаксов, их агрессивные наскоки то на Россию, то на Китай становятся едва ли ни единственным механизмом отстаивания глобальных устремлений Вашингтона и Лондона», заключил он.

Ранее обозреватель Аарон Миллер заявил, что США теряют прежнее влияние на Саудовскую Аравию, которая является ключевым союзником Вашингтона.