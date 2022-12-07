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16:58, 7 декабря 2022Мир

Си Цзиньпин прибыл в Эр-Рияд

Си Цзиньпин прибыл в Эр-Рияд для участия в первом китайско-арабском саммите
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Jack Taylor / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным журналистов, глава КНР прилетел в Эр-Рияд на специальном самолете. В Саудовской Аравии у него запланированы государственный визит и участие в первом саммите Китая и арабских государств. Также китайский лидер примет участие в саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Ранее саудовское агентство SPA сообщило, что Си Цзиньпин прилетит в Саудовскую Аравию по приглашению короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Его визит в страну должен продлиться с 7 по 9 декабря.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин позже уточнила, что визит продлится с 7 по 10 декабря. В министерстве также заявили, что саммит, который состоится в Саудовской Аравии, будет иметь эпохальное значение для развития китайско-арабских отношений.

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Полина Матюхина
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