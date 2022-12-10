В Турции указали на притязания НАТО на Кавказ

Evrensel: НАТО планирует расшириться за счет Кавказа и Балкан, прилегающих к России

НАТО не ограничится контролем над Украиной и планирует расширить свои сферы влияния за счет балканских государств и Закавказья, которые находятся в тесном контакте с Россией. Об этом написал обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир.

Обозреватель указал на практически полную зависимость Украины от Североатлантического альянса и подчеркнул, что в НАТО, несмотря на возражения Турции, также планируют вступить Финляндия и Швеция.

О притязаниях НАТО на Кавказ говорят два саммита альянса и Евросоюза (ЕС), один из которых прошел в Бухаресте. На нем были чиновники из Молдовы, Грузии и Боснии и Герцеговины. На втором саммите — в Албании — были не входящие в ЕС Сербия, Босния и Герцеговина, Албания, Северная Македония и Черногория, указал Оздемир.

«Расширение антироссийского фронта через Украину приоткрыло двери для ограничения ее зон влияния. Можно ясно видеть, что продолжающиеся по нескольким направлениям ходы в направлении ограничения зон влияния России и Китая в Европе приведут к новой напряженности», — считает обозреватель.

Ранее официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын рассказал, что России необходимо достигнуть новых договоренностей по миропорядку с западными странами. Он подчеркнул, что «человечество нуждается в новом распределении сил на мировой арене».