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18:20, 10 декабря 2022Россия

Бут высказался о судебном процессе в США

Виктор Бут заявил, что судья в США назвала его «нормальным бизнесменом»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена российский бизнесмен Виктор Бут высказался о судебном процессе в США и заявил о своей непричастности к торговле оружием. По его словам, он «не был ни во что вовлечен». Об этом он рассказал в интервью RT, трансляция доступна на Rutube-канале телеканала.

«Даже на суде судья сказала, что, извините, я ничего не видела на этом процессе, что вы обвиняете Виктора. Он нормальный бизнесмен, и многие бизнесмены делают то же самое, ничего нелегального он не делал», — рассказал российский бизнесмен.

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Варвара Кошечкина
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