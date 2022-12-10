Виктор Бут заявил, что судья в США назвала его «нормальным бизнесменом»

Освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена российский бизнесмен Виктор Бут высказался о судебном процессе в США и заявил о своей непричастности к торговле оружием. По его словам, он «не был ни во что вовлечен». Об этом он рассказал в интервью RT, трансляция доступна на Rutube-канале телеканала.

«Даже на суде судья сказала, что, извините, я ничего не видела на этом процессе, что вы обвиняете Виктора. Он нормальный бизнесмен, и многие бизнесмены делают то же самое, ничего нелегального он не делал», — рассказал российский бизнесмен.