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07:35, 11 декабря 2022Мир

Власти Абхазии прокомментировали попытки открыть «фронт» против РФ в Грузии

Абхазия заявила, что не теряет бдительности из-за данных о «фронте» против России в Грузии
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Александр Анкваб

Александр Анкваб. Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Руководство Абхазии не теряет бдительности в отношении Тбилиси, особенно на фоне того, что эмиссары, в том числе из Польши, пытались открыть против России «второй фронт» в Грузии, заявил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, пишет РИА Новости.

По его словам, власти следят за ситуацией. Политик ответил на вопрос журналистов о том, есть ли на данный момент предпосылки к эскалации с Грузией на фоне продолжающейся специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

«Бдительность мы никогда не теряем, ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно, когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт», — прокомментировал он ранее появившиеся в СМИ данные.

МИД России обвинил Киев и отдельные страны Запада в провокационных призывах к Грузии открыть «второй фронт» в Абхазии и Южной Осетии.

В ноябре премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал, что украинские чиновники, которые сотрудничают с грузинскими оппозиционерами, открыто призывали Тбилиси открыть «второй фронт» против Москвы.

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Марина Совина
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