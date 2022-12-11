В Китае оценили российский «король автоматов»

Baijiahao назвал королем автоматов российский АК-47 за способность нанести серьезный урон

Пользователь китайского портала Baijiahao назвал «королем автоматов» российский АК-47 за его способность нанести серьезный урон. Он высоко оценил его технические характеристики, надежную конструкцию и бесперебойную работу в любых условиях.

По его словам, автоматическая винтовка, созданная советским конструктором Михаилом Калашниковым, отличается прочностью, долговечностью и низкой себестоимостью, что обеспечило ей популярность по всему миру.

Автор материала отметил, что АК-47 обладает высокой мощностью, от пули, выпущенной из этого оружия, полностью не спасет даже хороший бронежилет. Кроме того, автомат способен стрелять бронебойными снарядами для поражения легкой бронетехники.

«Эта штурмовая винтовка, дешевая, прочная, с низким процентом поломок, безопасная и надежная, хорошо адаптируется к окружающей среде. Именно эти преимущества делают автомат Калашникова самым популярным огнестрельным оружием в мире, прочно закрепив его на месте "короля автоматов"», — резюмировал пользователь Baijiahao.

Ранее стало известно, что российский автомат АК-12 калибра 5,45 миллиметра, который доработали на основе опыта спецоперации России на Украине, начнут выпускать в 2023 году. В июле сообщалось, что АК-12 в три раза превысил норму Минобороны России по безостановочной стрельбе очередями. Автомат выдержал 680 выстрелов.