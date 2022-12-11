Российский депутат предложил использовать бани для помывки солдат

Муниципальные бани в Новосибирске предложили сохранить для помывки солдат и тысяч горожан

В Новосибирске предложили сохранить под управлением мэрии шесть общественных бань муниципального банного хозяйства «Сибирячка», рассказал депутат регионального Заксобрания Евгений Смышляев. В беседе с РБК он заявил, что бани нужны для стратегических целей — например, помывки солдат.

По его словам, поэтому эти объекты нельзя передавать в частное владение. «Всегда может оказаться так, что баня станет местом для помывки солдат. Это стратегический объект. Если они все станут частными, то каким образом это будет происходить?» — задался вопросом российский депутат.

Он также указал на то, что вокруг каждой из бань расположены по «несколько тысяч домовладений» и личные бани имеются не у каждого горожанина из этих домовладений. «У людей иногда просто нет других возможностей посетить баню. Поэтому я считаю, что мэрии нужно изыскивать средства, ремонтировать бани и оставлять их в муниципальной собственности», — сказал Смышляев, добавив, что после проведения ремонта бани могут использовать новые клиенты, и это позволит выйти на нулевую рентабельность.

В мэрии города уточнили, что муниципалитет ищет инвесторов для восстановления зданий бань после многолетнего воздействия влаги. Их реконструкцию оценивают в 280 миллионов рублей. В 2021 году начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин объяснял, что ни у банного хозяйства «Сибирячка», ни у городского бюджета нет денег для восстановления работы бань.

Ранее сообщалось, что российские управляющие компании будут контролировать размещение соляриев и хаммамов в квартирах жилого дома. Обустроить солярий или хаммам в квартире можно только при реконструкции здания или капремонте.