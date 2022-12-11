Лавров отверг политические игры в идее создания газового союза нет

Глава МИД РФ Лавров отверг политические игры в идее создания газового союза нет

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакой геополитической игры в идее создать так называемый «газовый союз» в планнах нет. Его слова приводит РИА Новости.

«Аналитики, особенно на Западе, немедленно стали говорить, что это некая политическая или геополитическая "игра". Никакой "игры" здесь нет», — пояснил министр.

По его словам, страны заинтересованы в обеспечении газоснабжение с учетом сезонных пиков потребления не нарушалось.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что педложение России о «газовом союзе» Казахстану и Узбекистану не имеет политических моментов, речь идет исключительно о координации коммерческих интересов. По словам представителя Кремля, Москва хотела бы координировать действия в коммерческих интересах государств.