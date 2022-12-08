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13:22, 8 декабря 2022Экономика

В Кремле отреагировали на нежелание Узбекистана вступать в «газовый союз»

Пресс-секретарь Песков опроверг информацию об отказе Узбекистана от газового союза с РФ
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

Предложение России о «газовом союзе» Казахстану и Узбекистану не имеет политических моментов, речь идет исключительно о координации коммерческих интересов. Таким образом на сообщения о нежелании Ташкента вступать в союз отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия. Об этом речи не идет в контексте идеи создания этого союза», — заверил он.

По словам представителя Кремля, Москва хотела бы координировать действия в коммерческих интересах государств, чтобы каждая страна продавала свои энергоресурсы контрагентам, ориентируясь только на коммерческие условия. Песков, со ссылкой на президента Владимира Путина, напомнил, что страны заинтересованы в согласовании действий по дальнейшей прокладке газотранспортных путей, определения дальнейшего пути и направления развития газовой инфраструктуры.

Песков также назвал неверной информацию об отказе Узбекистана от газового союза с Россией. По словам представителя Кремля, Reuters неправильно истолковало слова вице-премьера и министра энергетики Узбекистана Жорабека Мирзамахмудова.

Поводом для слов Пескова стало заявление Мирзамахмудова о том, что ни в какие политические газовые союзы республика вступать не намерена. «Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

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Об инициативе Путина на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в конце ноября рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом каких-либо подробностей он не привел, отметив, что Путин готовится позвонить по этой теме главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву, и Казахстан тоже хотел бы знать подробности.

Россия категорически отказывается признавать какие-либо политические факторы в любых своих энергетических инициативах. Таким же образом в Москве комментировали и комментируют все проекты газопроводов, в том числе «Северный поток-2», «Сила Сибири» и газовый хаб в Турции. Западные страны придерживаются противоположной точки зрения, полагая, что с помощью энергоресурсов Москва пытается продвигать в другие регионы мира свое политическое влияние.

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Платон Щукин
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