В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики.

Тревогу в украинской столице объявили в 13:20 (14:20 по московскому времени). Вместе с тем сигналы прозвучали во всей Киевской области. Помимо этого, воздушная тревога сработала в еще нескольких областях Украины — в Полтавской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской.

Ранее днем в трех областях Украины — Черниговской, Сумской, Харьковской — уже была объявлена воздушная тревога.

Накануне, 10 декабря, в Харьковской области также была объявлена тревога. Помимо этого, предупреждающие сигналы прозвучали в еще двух областях республики — Полтавской и Днепропетровской.

