Стало известно о требовании 12 стран ЕС снизить потолок цен на газ

Bloomberg: группа из 12 стран Евросоюза потребовала снизить потолок цен на российский газ

Группа из 12 государств, входящих в Европейский союз (ЕС), потребовала снизить потолок цен на российский газ, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По данным агентства, они намерены смягчить влияние энергетического кризиса на европейских потребителей и бизнес. Издание утверждает, что группа государств, среди которых оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, направила данное предложение за четыре дня до экстренной встречи министров энергетики ЕС, которые должны согласовать этот вопрос. «У коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены», — пишет автор.

5 декабря в ЕС начало действовать эмбарго на ввоз сырой российской нефти по морю. В тот же день в Австралии, странах ЕС и «Большой семерки» заработало правило о предельной цене закупки нефти российского происхождения, которая поставляется в третьи страны по морю. Ее установили на уровне 60 долларов за баррель.

8 декабря стало известно, что такой же потолок цен на российскую нефть ввела Норвегия.