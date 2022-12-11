В Шереметьево рассказали об изменении расписания на фоне снегопада

В Шереметьево рекомендовали пассажирам воспользоваться поездами «Аэроэкспресс»

Пресс-служба аэропорта Шереметьево рекомендовала пассажирам воспользоваться поездами «Аэроэкспресс» во избежание опозданий на фоне снегопада в столице. В беседе с «Лентой.ру» представители аэропорта рассказали об изменении в расписании рейсов.

Ранее появилась информация, что в московских аэропортах происходят изменения в расписании на фоне обильного снегопада. Так, в трех аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержали 51 рейс. Кроме того, шесть рейсов отменили.

«На данный момент аэропорт Шереметьево продолжает устойчивую работу в штатном режиме. Аэропорт располагает достаточными ресурсами для стабильного обеспечения взлетно-посадочных операций в сложных погодных условиях. В целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров в аэропорту проводятся соответствующие мероприятия по попеременной очистке взлетно-посадочных полос и перрона от обильного снега, производится антиобледенительная обработка воздушных судов», — сообщили представители Шереметьево.

В связи с выполнением данных операций в условиях сильного снегопада прошедшей ночью были незначительные задержки рейсов на 10-15 минут пресс-служба Шереметьево

Пресс-служба аэропорта рекомендовала пассажирам проверить информацию о статусе рейса через информационные ресурсы авиакомпаний и на официальном сайте Шереметьево с учетом возможных изменений в расписании.

«Также в связи с возможными затруднениями на дорогах мы рекомендуем пассажирам и гостям аэропорта пользоваться поездами "Аэроэкспресс"», — добавили в пресс-службе.

6 декабря в московских аэропортах задержали и отменили почти 30 рейсов. Уточняется, что в Шереметьево задержали два рейса, вылет еще трех был отменен. Во Внуково задержали три рейса, одно отправление отменили вовсе. В Домодедово задержаны еще 11 вылетов, отменено шесть отправлений. В общей сложности изменения в расписании аэропортов Москвы коснулись 26 рейсов.