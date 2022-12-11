В ЛНР рассказали о разрушениях от обстрела Сватово со стороны ВСУ

В ЛНР сообщили, что при обстреле ВСУ Сватово два дома были разрушены и еще 20 повреждены

Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале рассказало о масштабах разрушений, вызванных обстрелом города Сватово со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что два жилых дома оказались разрушены, еще 20 зданий были повреждены.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела населенных пунктов Сватово и Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (семь ракет). В результате обстрелов: в населенном пункте Сватово разрушено два и повреждено 20 жилых домов», — сказано в сообщении.

Ранее командир минометного взвода с позывным «Идель» сообщил, что российская батарея 120-миллиметровых минометов 2Б11 на запорожской линии уничтожила командный пункт украинских солдат и нанесла огневое поражение скоплению техники противника.