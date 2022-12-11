Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:41, 11 декабря 2022Россия

В ЛНР рассказали о разрушениях от обстрела Сватово со стороны ВСУ

В ЛНР сообщили, что при обстреле ВСУ Сватово два дома были разрушены и еще 20 повреждены

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале рассказало о масштабах разрушений, вызванных обстрелом города Сватово со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что два жилых дома оказались разрушены, еще 20 зданий были повреждены.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела населенных пунктов Сватово и Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (семь ракет). В результате обстрелов: в населенном пункте Сватово разрушено два и повреждено 20 жилых домов», — сказано в сообщении.

Ранее командир минометного взвода с позывным «Идель» сообщил, что российская батарея 120-миллиметровых минометов 2Б11 на запорожской линии уничтожила командный пункт украинских солдат и нанесла огневое поражение скоплению техники противника.

Как изменится Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Австрии заявили о вреде антироссийских санкций для Европы
В ЛНР рассказали о разрушениях от обстрела Сватово со стороны ВСУ
От тяжелой болезни умерла свидетельница убийства певца Игоря Талькова
Назван порядок действий при промокании ног в лесу
Власти Абхазии прокомментировали попытки открыть «фронт» против РФ в Грузии
Британский боксер рассказал о помощи Усика перед боем с Бетербиевым
Российские минометчики заявили об уничтожении командного пункта ВСУ
Лавров отверг политические игры в идее создания газового союза нет
В ДНР сообщили о новом обстреле Донецка со стороны ВСУ
Обрушившиеся на США ураганы помогли обнаружить реликвию двухвековой давности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.