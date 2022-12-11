Кадыров обещал отправить участников конфликта с сотрудниками ДПС на спецоперацию

Кадыров пообещал отправить участников конфликта с сотрудниками ДПС в зону спецоперации

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился к жителям города Урус-Мартан после инцидента между ними и сотрудниками ДПС. Об этом сообщает «Грозный-информ».

«Люди собрались, окружили сотрудников... Все, кто принимал в этом участие, вы все так хотите драться и воевать? У вас будет такая возможность. Я даю поручение, чтобы сотрудники спецподразделений ЧР направились в Урус-Мартан. У вас есть выбор — либо подеритесь с ними или мы вас отправим в зону проведения спецоперации. Докажите, что вы мужчины», — заявил политик.

Ранее Кадыров показал видео, на котором запечатлены кадры ведения боевых действий на Украине бойцами полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Он посоветовал тем, «кто все еще пытается оказать сопротивление», запомнить одну важную вещь: российские войска невозможно победить или подавить.

В октябре глава Чечни заявил, что спецоперация России на Украине является джихадом. Политик порассуждал о том, что Россию хотят унизить и разобщить, испоганить веру и культуру, «чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности».