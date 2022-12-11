Российские военные сорвали атаку ВСУ на южно-донецком направлении

ВС России отразили атаку ВСУ усиленным взводом на южно-донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались устроить атаку усиленным взводом на южно-донцеком направлении, однако их наступление было отражено российским военнослужащими. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

По данным официальный представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, во время операции уничтожено около 40 бойцов противника. Он уточнил, что атака происходила в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики. «Огнем артиллерии противнику нанесено поражение», — доложил Конашенков.

Накануне, 10 декабря, ВСУ также предприняли неудачную попытку наступления на позиции российских войск на южно-донецком направлении. По данным Минобороны, украинские военные пытались атаковать позиции России в районах населенных пунктов Сладкое и Шевченко в Донецкой народной республике.