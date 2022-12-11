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12:48, 11 декабря 2022Мир

Французский генерал в отставке предложил ВСУ бомбить российские парады на 9 мая

Французский генерал в отставке Яковлефф призвал ВСУ бомбить парады на 9 мая в России

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Во Франции генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф предложил Вооруженным силам Украины (ВСУ) бомбить военные парады в России на 9 мая. Об этом пишет издание «Военное обозрение».

По словам француза, поражение России на Украине перечеркнуло бы победу СССР над нацистской Германией в 1945 году.

Яковлефф ранее уже негативно высказывался о России. Так, в августе он призывал отправлять войска НАТО сражаться на Украину против российской армии, так как обучать самих украинцев слишком долго.

При этом во Франции заявления генерала раскритиковали, посчитав, что такие действия отвечали бы интересам США и Украины, но не Франции.

6 августа сообщалось, что у французской армии закончились САУ Caesar из-за внеплановых поставок на Украину.

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Елизавета Новикова
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