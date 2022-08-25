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Во Франции осудили идею отправить войска НАТО на Украину

Автор BV Флорак осудил предложение генерала Яковлефф отправить войска НАТО на Украину

Фото: Unsplash

Возможное воплощение предложения генерала из Франции Мишеля Яковлефф отправить войска НАТО сражаться на Украину противоречит интересам Парижа. Об этом написал обозреватель Арно Флорак в материале для Boulevard Voltaire (BV).

«Мы будем поставлять больше оружия, в том числе сложные в управлении зенитно-ракетные комплексы "земля-воздух". Чтобы не тратить время на обучение украинцев, управлять ими будут американские, французские или голландские военные на украинской территории», — предложил Яковлефф.

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Автор статьи осудил идею генерала и заявил, что Украина не является «невинной страной, на которую напал кровожадный русский волк». «Таково толкование американцев и украинцев, и мы знаем, что обе стороны постоянно лгут», — отметил он.

Флорак добавил, что кризис на Украине не касается граждан Франции, а отправка войск в район боевых действий стала бы «недвусмысленным сигналом».

«Как сказал Виктор Орбан, мы уже выстрелили себе в легкие неумелой политикой санкций, продиктованных исключительно идеологией. Добавим к этому участие французских солдат?» — возмутился журналист.

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Марина Совина
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