Доктор Мясников назвал неочевидный способ лечения головной боли

Врач Александр Мясников назвал прием антидепрессантов способом лечения головной боли

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неочевидный способ лечения головной боли. Специалист заявил, что с недугом поможет справиться прием небольших доз антидепрессантов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

В студии программы доктор задал гостье передачи вопрос о том, можно ли лечить головную боль антидепрессантами. Девушка ответила отрицательно, однако врач ее переубедил. «Как раз упорные головные боли, если вы принимаете обезболивающие больше 15 раз месяц, то есть каждый второй день, лечат как раз небольшими дозами антидепрессантов», — объяснил медик.

Ранее Мясников заявил, что частый прием обезболивающих приводит к проблемам с почками. «На почки могут действовать самые безобидные препараты, например, такие как омепразол от изжоги», — предупредил доктор.

До этого врач также предупреждал, что прием более 15 обезболивающих таблеток в месяц может привести к медикаментозной головной боли. По его словам, этот вид боли будет возникать у человека каждый раз при приеме этой группы препаратов.