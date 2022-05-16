Доктор Мясников рассказал об опасности обезболивающих

Врач Мясников заявил, что частый прием обезболивающих приводит к проблемам с почками

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что частый прием обезболивающих приводит к проблемам с почками. Об опасности чрезмерного употребления этой группы лекарств он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист рекомендовал всем, кто употребляет препараты, которые воздействуют на работу почек, регулярно проходить обследования. «На почки могут действовать самые безобидные препараты, например, такие как омепразол от изжоги», — предупредил доктор.

«Масса препаратов, которые выводятся почками, — нефротоксичные», — заявил врач. Он отметил, что к почечной недостаточности приводит прием обезболивающих препаратов. «Нестероидными противовоспалительными препаратами вы бьете прямо по почкам каждый раз», — заявил медик.

Ранее Мясников предупредил, что прием более 15 обезболивающих таблеток в месяц может привести к медикаментозной головной боли. По его словам, этот вид боли будет возникать у человека каждый раз при приеме этой группы препаратов.