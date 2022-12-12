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18:25, 12 декабря 2022Россия

Командир «Ахмата» отреагировал на слова Папы Римского о жестокости чеченцев

Апти Алаудинов назвал Папу Римского «заблудившимся человеком» из-за его слов о чеченцах
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Кадр: телеграм-канал «RT на русском»

Помощник главы Чечни по силовому блоку, командир подразделения спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал Папу Римского Франциска «заблудившимся человеком». Так в интервью военкору RT Arabic Саргону Хадае он отреагировал на слова понтифика о том, что чеченцы и буряты являются самой «жестокой частью российских войск на Украине».

«[Это человек], который может дать разрешение на то, чтобы мужчина женился на мужчине. Который принял решение, что надо переписать Библию, убрав из Библии все пункты, касающиеся мужчины, женщины», — сказал Алаудинов, посчитав, что Папа Римский не может говорить от лица христиан.

Командир «Ахмата» также подчеркнул, что «чеченский этический кодекс», воспитание и религия предписывают обращаться с пленными гуманно. «Бог нам запрещает убивать тех людей, которые сдались на нашу милость...» — добавил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Папу Римского Франциска за слова о чеченцах. Кадыров заявил, что, руководствуясь религией, коренное население республики «не начинает бой без предложения мира», а про его отношение к пленным могут рассказать сами украинские военные.

28 ноября журнал America опубликовал интервью Папы Римского, в котором он высказался об украинском конфликте. В разговоре с журналистами издания понтифик назвал самыми жестокими представителями российских войск людей, которые «не придерживаются русской традиции», и отнес к их числу бурятов и чеченцев.

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Варвара Кошечкина
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