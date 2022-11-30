Кадыров раскритиковал слова папы римского про жестокость чеченцев

Глава Чечни Кадыров раскритиковал папу римского Франциска за слова о жестокости чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал папу римского Франциска, который заявил, что считает чеченцев и бурятов самой «жестокой частью российских войск на Украине». Об этом он написал в Telegram.

По словам Кадырова, руководствуясь религией, чеченцы «не начинают бой без предложения мира», а про их отношение к пленным могут рассказать сами украинские военные. Он подчеркнул, что в рядах военных «нет ни одного алкоголика или наркомана, каждый глубоко религиозен». «И каждый из бойцов знает, что на войне нельзя забывать про честь, достоинство и уважение даже к врагу», — отметил глава Чечни. Он также пристыдил Франциска, отметив, что «религиозной личности мировой величины стыдно не знать про отношение мусульман к противнику».

Да, мы ревностно относимся к защите нашей Родины, религии, народа. Мы призываем врага сдаться, а наших граждан встать на защиту. Разве это жестокость? Рамзан Кадыров Глава Чечни

Кроме того, Кадыров задался вопросом, как на поле боя можно определить качества противника. «И как определить на глаз в сводном отряде национальность российского военнослужащего, если в нашей стране проживает более 190 народов?» — добавил он. Глава Чечни высказал мнение, что Франциск не сможет ответить на эти вопросы, так как «стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ».

На слова папы римского ответил и глава Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал слова Папы Римского о бурятах и чеченцах странными. По его словам, история знает «много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций». В качестве примера он привел геноцид индейцев в Северной Америке, крестовые походы, а также Белград и Ливию, которые «были разбомблены без участия бурят, чеченцев и других народов Великой России».

На заявление Франциска уже успел отреагировать и спикер парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. По его словам, чеченские бойцы, как и буряты, и представители сотен других народов России, стали спасителями для жителей освобожденных территорий. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что подобная реакция последовала на позицию чеченского руководства и его команды против «ЛГБТ-лобби».

Российский посол в Ватикане Александр Авдеев назвал обвинения Франциска в адрес Вооруженных сил России (ВС РФ) возмутительными. Он добавил, что Москва выразила протест в отношении высказывания понтифика. Официальный представитель МИД России Мария Захарова и вовсе назвала слова папы римского извращением.

Это уже не русофобия — это извращение, не знаю, какого уровня. Вспомните, в 90-е годы — начале 2000-х нам говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских Мария Захарова официальный представитель МИД России

Представители конфессий в России также осудили высказывание Франциска

На высказывание Франциска отреагировали и религиозные деятели. Председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики муфтий Салах Межиев заявил, что чеченцы жестоки только по отношению к врагам, но милосердны к мирным людям. Он также посоветовал папе римскому прочитать произведения Михаила Лермонтова, который писал о характере горцев.

Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид отметил, что Запад, включая Римско-католическую церковь, давно перестал быть «барометром нравственности и порядочности». «Балласт критических ошибок понтифик копит с необычайной скоростью. Ждем объяснения папского двора, что и как "мы не так поняли"», — заявил он.

Глава буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев написал, что участвующие в спецоперации на Украине буряты не жестоки, а просто борются с фашизмом. По его мнению, «европейские латинцы» не понимают, что жизнь в холодных регионах России воспитала в буддистах стойкость, терпеливость и выносливость.

Источник в папском городе-государстве сообщил, что Ватикан никак не хотел обидеть народы России. «Будем выяснять, перепроверять переводы», — уточнил он, подчеркнув, что Святой престол ценит добрые отношения с Москвой и выражает надежду на их развитие.

Журнал America опубликовал интервью Папы Римского, в котором тот высказался об украинском конфликте, 28 ноября. В разговоре с журналистами издания он заявил, что считает самыми жестокими представителями российских войск людей, которые «не придерживаются русской традиции», и отнес к их числу бурятов и чеченцев.