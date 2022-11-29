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13:04, 29 ноября 2022Россия

В Чечне отреагировали на слова Папы Римского о жестокости бурятов и чеченцев

Министр из Чечни Дудаев опроверг слова о военных преступлениях бурятов и чеченцев

Фото: Massimiliano MIGLIORATO / Globallookpress.com

Чеченские и бурятские бойцы не совершили ни одного военного преступления. Таким образом на слова Папы Римского Франциска о жестокости представителей этих народов отреагировал спикер парламента Чеченской Республики Магомед Даудов в Telegram.

По его словам, чеченские бойцы, как и буряты, и представители сотен других народов России, стали спасителями для жителей освобожденных территорий. «Но нет, проще сказать в "единую струю" с американской повесткой дня», — подчеркнул Даудов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала извращением истины слова Папы Римского Франциска о бурятах и чеченцах. «Это уже не русофобия — это извращение не знаю какого уровня. Вспомните, в 1990 годы, в начале 2000-х нам говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских», — отметила она.

28 ноября журнал America опубликовал интервью Папы Римского, в котором он высказался об украинском конфликте. В разговоре с журналистами издания понтифик назвал самыми жестокими представителями российских войск людей, которые «не придерживаются русской традиции», и отнес к их числу бурятов и чеченцев.

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Сергей Истомин
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