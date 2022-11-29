В Чечне отреагировали на слова Папы Римского о жестокости бурятов и чеченцев
Чеченские и бурятские бойцы не совершили ни одного военного преступления. Таким образом на слова Папы Римского Франциска о жестокости представителей этих народов отреагировал спикер парламента Чеченской Республики Магомед Даудов в Telegram.
По его словам, чеченские бойцы, как и буряты, и представители сотен других народов России, стали спасителями для жителей освобожденных территорий. «Но нет, проще сказать в "единую струю" с американской повесткой дня», — подчеркнул Даудов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала извращением истины слова Папы Римского Франциска о бурятах и чеченцах. «Это уже не русофобия — это извращение не знаю какого уровня. Вспомните, в 1990 годы, в начале 2000-х нам говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских», — отметила она.
28 ноября журнал America опубликовал интервью Папы Римского, в котором он высказался об украинском конфликте. В разговоре с журналистами издания понтифик назвал самыми жестокими представителями российских войск людей, которые «не придерживаются русской традиции», и отнес к их числу бурятов и чеченцев.