В Ватикане прокомментировали слова Папы Римского о бурятах и чеченцах

В Ватикане заявили, что не хотели обидеть народы России и будут перепроверять переводы

Ватикан никак не хотел обидеть народы России. Об этом во вторник, 29 ноября, ТАСС заявил дипломатический источник в папском городе-государстве, комментируя опубликованное в журнале America интервью Папы Римского Франциска и его слова о бурятах и чеченцах.

«Будем выяснять, перепроверять переводы», — уточнил собеседник агентства. Он также подчеркнул, что Святой престол ценит добрые отношения с Москвой и выражает надежду на их развитие.

28 ноября американское издание опубликовало беседу с Франциском, в которой он высказался о конфликте на Украине. В разговоре с журналистами понтифик назвал самыми жестокими представителями Вооруженных сил России тех, кто «не придерживается русской традиции». По его мнению, к таковым относятся жители Бурятии и Чечни.

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Папы Римского, заявив, что подобные заявления демонстрируют не только русофобию, но и запредельное извращение истины. Российский посол в Ватикане Александр Авдеев назвал обвинения понтифика возмутительными.