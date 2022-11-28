Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:42, 28 ноября 2022Россия

Глава Бурятии ответил на слова папы Римского о жестокости бурятов на Украине

Глава Бурятии назвал странной оценку папой Римским бурятов на Украине
Алексей Цыденов

Алексей Цыденов. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал странными слова папы Римского о бурятах и чеченцах, принимающих участие в специальной военной операции (СВО) на Украине в составе российских войск. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей — а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население — как минимум, странно. История знает много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций», — ответил Цыденов на комментарий понтифика.

В качестве примера он привел геноцид индейцев в Северной Америке, Крестовые походы, а также Белград и Ливию, которые «были разбомблены без участия бурят, чеченцев и других народов Великой России». Цыденов отметил, что папа Римский об этом осведомлен, и подчеркнул, что бурятские воины в составе Вооруженных сил России защищают свою страну и мирное население, а также являются лучшим примером традиций российской армии.

Ранее журнал America опубликовал интервью папы Римского, в котором тот высказался об украинском конфликте. В разговоре с журналистами издания он заявил, что считает самыми жестокими представителями российских войск людей, которые «не придерживаются русской традиции» и отнес к их числу бурятов и чеченцев.

На слова понтифика также отреагировала представитель МИД России Мария Захарова, которая заявила, что подобное высказывание демонстрирует русофобию и извращение истины.

8 ноября стало известно, что папа Римский Франциск участвует в процессах освобождения и обмена пленных российской и украинской армий.

Ранее понтифик признался в любви к русскому и украинскому народам и заявил, что высоко ценит русский народ и российский гуманизм.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
В МИД России назвали извращением истины слова папы Римского о чеченцах и бурятах
В США прокомментировали требование Ирана отстранить сборную от ЧМ-2022
Блогер из США заплатил прохожему сотни долларов за доставку багета из Франции
Раскрыта новая схема мошенничества с переводом денег между своими счетами
Глава Бурятии ответил на слова папы Римского о жестокости бурятов на Украине
Раскрыта разница между стоимостью новостроек и «вторички» в Москве
В российском городе ввели карантин из-за угрозы двух инфекций
В сети раскритиковали мастера за тату с надписью на лбу клиента
Распылившего баллончик в лицо сотрудника МВД мужчину осудили на два года колонии
Светлана Светличная вновь оказалась в психиатрической больнице
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.