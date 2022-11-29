Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:30, 29 ноября 2022Россия

Иерарх РПЦ назвал критической ошибкой слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

Митрополит Клинский Леонид заявил, что Папа Римский накапливает балласт критических ошибок

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид оценил слова Папы Римского Франциска о жестокости чеченцев и бурятов в ходе конфликта на Украине, назвав их критической ошибкой. Об этом епископ Русской православной церкви (РПЦ) написал в своем Telegram-канале.

По мнению митрополита, Запад, включая Римско-католическую церковь, давно перестал быть «барометром нравственности и порядочности». Он также согласился с высказыванием митрополита Антония о том, что РПЦ проще найти точки соприкосновения с мусульманским миром, чем с христианами на Западе.

«Балласт критических ошибок понтифик копит с необычайной скоростью. Ждем объяснения папского двора, что и как "мы не так поняли"», — заявил иерарх РПЦ.

Ранее журнал America опубликовал интервью Папы Римского, в котором он назвал самыми жестокими представителями российских войск тех людей, кто «не придерживаются русской традиции». По его мнению, к ним относятся буряты и чеченцы. В ответ на это пресс-секретарь МИД России Мария Захарова раскритиковала понтифика за русофобию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В НАТО заявили о колоссальном уроне от российских ракетных ударов по Украине
Биолог объяснила случаи менингита у работников популярного маркетплейса в России
Глава МОК сделал новое заявление об отстранении российских спортсменов
В НАТО обвинили Россию в использовании зимы как оружия
Россия взяла под контроль трассу снабжения ВСУ на Часов Яр
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
В России отремонтировали очередной Ту-22М3
Врачи удалили полтора килограмма монет из желудка жаловавшегося на боль пациента
МВД предупредило о технических проблемах с выдачей паспортов из-за санкций
Европе предрекли зависимость от США в случае отказа от российского газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.