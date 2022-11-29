Иерарх РПЦ назвал критической ошибкой слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

Митрополит Клинский Леонид заявил, что Папа Римский накапливает балласт критических ошибок

Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид оценил слова Папы Римского Франциска о жестокости чеченцев и бурятов в ходе конфликта на Украине, назвав их критической ошибкой. Об этом епископ Русской православной церкви (РПЦ) написал в своем Telegram-канале.

По мнению митрополита, Запад, включая Римско-католическую церковь, давно перестал быть «барометром нравственности и порядочности». Он также согласился с высказыванием митрополита Антония о том, что РПЦ проще найти точки соприкосновения с мусульманским миром, чем с христианами на Западе.

«Балласт критических ошибок понтифик копит с необычайной скоростью. Ждем объяснения папского двора, что и как "мы не так поняли"», — заявил иерарх РПЦ.

Ранее журнал America опубликовал интервью Папы Римского, в котором он назвал самыми жестокими представителями российских войск тех людей, кто «не придерживаются русской традиции». По его мнению, к ним относятся буряты и чеченцы. В ответ на это пресс-секретарь МИД России Мария Захарова раскритиковала понтифика за русофобию.