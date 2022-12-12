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12:07, 12 декабря 2022Силовые структуры

Двоих бизнесменов арестовали по делу генерала российской таможни

В Москве суд арестовал двоих бизнесменов по коррупционному делу генерала ФТС Мурышова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы арестовал двоих бизнесменов, проходящих по уголовному делу начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) России генерала Дмитрия Мурышова, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

По ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу директору компании «Вектор Фрахт» Дмитрию Нестеренко и советнику фирмы «Агроменеджмент» Илье Окорокову. Они отправлены в СИЗО до 8 февраля. Следствие считает их посредниками в передаче взятки.

Мурышова арестовали 9 декабря сразу после задержания. По версии следствия, он получал незаконное вознаграждение за покровительство при перемещении товаров через таможенную границу. На него дали показания несколько человек, заявив о взятках на миллионы рублей.

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Любовь Ширижик
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