Двоих бизнесменов арестовали по делу генерала российской таможни

В Москве суд арестовал двоих бизнесменов по коррупционному делу генерала ФТС Мурышова

Басманный суд Москвы арестовал двоих бизнесменов, проходящих по уголовному делу начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) России генерала Дмитрия Мурышова, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

По ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу директору компании «Вектор Фрахт» Дмитрию Нестеренко и советнику фирмы «Агроменеджмент» Илье Окорокову. Они отправлены в СИЗО до 8 февраля. Следствие считает их посредниками в передаче взятки.

Мурышова арестовали 9 декабря сразу после задержания. По версии следствия, он получал незаконное вознаграждение за покровительство при перемещении товаров через таможенную границу. На него дали показания несколько человек, заявив о взятках на миллионы рублей.