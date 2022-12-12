Жена Бута рассказала о состоянии мужа
Жена Виктора Бута, помилованного в США после обвинения в торговле оружием, Алла рассказала, что у супруга проблемы со сном. В беседе с «Лентой.ру» она поделилась, что они с мужем до сих не осознают, что он вернулся домой.
Также Алла отметила, что освоиться дома за три дня после почти 15 лет отсутствия нереально.
До сих пор у Виктора нет осознания того, что он дома, на Родине. Потому что пока это все как сказка, как кино
«Естественно, сейчас есть проблемы со сном, потому что, во-первых, это стресс, во-вторых, смена часового пояса. Все-таки восемь с половиной часов разницы. Он до этого трое суток практически не спал. Так что завтра будем заниматься здоровьем. По крайней мере, это идет первоочередным по плану. Это самое важное», — сообщила жена Бута.
Алла поделилась, что находится в таком же состоянии, что и супруг. «Возможно, даже и в худшем. Потому что я все-таки слабая женщина, и у меня сил, как у него, не хватает утром подрываться и куда-то ехать. Плюс еще у нас еще такая погода, которая явно сил не добавляет. Поэтому мне и маме, как женщинам, тоже тяжело», — сказала она.
Процедура обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Бута прошла 8 декабря в Абу-Даби. В МИД России сообщили «Ленте.ру», что Москва вела переговоры об обмене долгое время.
Бут был осужден в США по обвинению в попытке незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу американской стороны, в апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам лишения свободы.