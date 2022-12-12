Жена Бута рассказала о состоянии мужа

Жена Бута Алла рассказала, что у мужа проблемы со сном

Жена Виктора Бута, помилованного в США после обвинения в торговле оружием, Алла рассказала, что у супруга проблемы со сном. В беседе с «Лентой.ру» она поделилась, что они с мужем до сих не осознают, что он вернулся домой.

Также Алла отметила, что освоиться дома за три дня после почти 15 лет отсутствия нереально.

До сих пор у Виктора нет осознания того, что он дома, на Родине. Потому что пока это все как сказка, как кино Алла Бут жена Виктора Бута

«Естественно, сейчас есть проблемы со сном, потому что, во-первых, это стресс, во-вторых, смена часового пояса. Все-таки восемь с половиной часов разницы. Он до этого трое суток практически не спал. Так что завтра будем заниматься здоровьем. По крайней мере, это идет первоочередным по плану. Это самое важное», — сообщила жена Бута.

Алла поделилась, что находится в таком же состоянии, что и супруг. «Возможно, даже и в худшем. Потому что я все-таки слабая женщина, и у меня сил, как у него, не хватает утром подрываться и куда-то ехать. Плюс еще у нас еще такая погода, которая явно сил не добавляет. Поэтому мне и маме, как женщинам, тоже тяжело», — сказала она.

Процедура обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Бута прошла 8 декабря в Абу-Даби. В МИД России сообщили «Ленте.ру», что Москва вела переговоры об обмене долгое время.

Бут был осужден в США по обвинению в попытке незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу американской стороны, в апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам лишения свободы.