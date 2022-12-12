Кремль прокомментировал вступление Бута в ЛДПР

Представитель Кремля Песков назвал личным делом вступление Виктора Бута в ЛДПР

Вступление освобожденного и вернувшегося из США россиянина Виктора Бута в ЛДПР является его личным делом. Такой комментарий дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если он для себя видит партийные перспективы, ну и слава Богу. Это в данном случае его личное дело», — добавил пресс-секретарь главы государства.

12 декабря Виктор Бут стал членом ЛДПР. Лидер партии Леонид Слуцкий лично вручил ему партбилет на Слете, посвященном 33-летию партии.

Позже Бут высказался о своем политическом будущем после вступления в ряды партии ЛДПР. Он заявил, что пока что не планирует выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах в России.

Виктор Бут отбывал срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием в США. Его арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу американской стороны. В 2012 году он был приговорен к 25 годам тюрьмы. Свою вину осужденный не признал. Процедура обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Бута прошла 8 декабря в Абу-Даби.