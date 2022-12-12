Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:27, 12 декабря 2022Среда обитания

Москвичам показали новую станцию метро

Власти Москвы показали новую станцию метро «Физтех»

Изображение: Пресс-служба Москомархитектуры

Власти Москвы показали новую станцию метро «Физтех», которая должна открыться в 2023 году на Люблинско-Дмитриевской линии метро. Станция станет конечной, сообщает РБК.

Архитектурный облик станции согласовал комитет по архитектуре и градостроительству Москвы. «Физтех» строится к северу от пересечения Дмитровского шоссе с бульваром Академика Ландау, рядом с Московским физико-техническим институтом. Длина платформы составит 76,6 метра. Колонны станции будут в виде расширяющихся вверх конусов.

«Авторы проекта взяли за основу научную тематику. В физике часто используется такое понятие, как конус, поэтому здесь решили применить колонны такой же формы. За счет освещения пространство станции становится динамичным, живым. Свет от колонн отражается от свода и наполняет все пространство станции», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Такие колонны также украсят наземный вестибюль с кассовым залом и эскалаторным спуском.

Освещать фасады будут закрепленные на колоннах светильники. Внутри стены павильона облицуют белыми алюминиевыми панелями из гранита. Потолок выполнят из белых реек с накладными светильниками формы усеченных конусов. У станции будет два подземных вестибюля с выходами к жилой застройке Северного районе и Дмитровскому шоссе. Проект также предусматривает строительство отдельного здания для персонала. За разработку дизайна «Физтеха» отвечает АО «Метрогипротранс».

В марте мэр Москвы Сергей Собянин назвал срок открытия трех новых станций метро. Помимо «Физтеха», в 2023 году в столице начнут работать станции «Яхромская» и «Лианозово».

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Американский разведывательный БПЛА заметили у берегов Крыма
Трое россиян предстанут перед судом за избиение подростка
В Сербии описали ситуацию в стране на фоне обострения в Косове
Для одной категории россиян предложили ввести льготную ипотеку
15-летнего подростка заподозрили в изнасиловании российской школьницы
Россиянам раскрыли стоимость отдыха в самом дорогом городе мира
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о сбое у популярного VPN-сервиса
Украинские военные выступили против гонений на УПЦ
Россиянка предстала перед судом за кражу 561 миллиона рублей из банка
Врач дал 63-летнему рок-музыканту неожиданный совет о сексе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.