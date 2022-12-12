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09:56, 12 декабря 2022Россия

Площадь пожара в подмосковном ТЦ увеличилась

«112»: площадь пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе увеличилась до 2000 квадратных метров

Кадр: Telegram-канал 112

Площадь пожара в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе увеличилась до 2000 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По предварительным данным, в подмосковном ТЦ изначально загорелись стройматериалы. После этого пламя распространилось на первом этаже здания.

Системы оповещения и пожаротушения сработали штатно при возгорании в ТЦ «Стройпарк», пишет ТАСС.

В свою очередь в МЧС рассказали, что площадь пожара составляет 500 квадратных метров. К тушению огня привлекли 45 человек и 14 единиц спецтехники.

До этого сообщалось, что в результате пожара в Балашихе пострадал охранник ТЦ.

О пожаре в Подмосковье стало известно утром в понедельник, 12 декабря. На появившихся от очевидцев кадрах видно, что пламя охватило крупный участок территории ТЦ, в небо поднимается густой черный дым.

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Анна Щербакова
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