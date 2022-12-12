Площадь пожара в подмосковном ТЦ увеличилась
Площадь пожара в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе увеличилась до 2000 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».
По предварительным данным, в подмосковном ТЦ изначально загорелись стройматериалы. После этого пламя распространилось на первом этаже здания.
Системы оповещения и пожаротушения сработали штатно при возгорании в ТЦ «Стройпарк», пишет ТАСС.
В свою очередь в МЧС рассказали, что площадь пожара составляет 500 квадратных метров. К тушению огня привлекли 45 человек и 14 единиц спецтехники.
До этого сообщалось, что в результате пожара в Балашихе пострадал охранник ТЦ.
О пожаре в Подмосковье стало известно утром в понедельник, 12 декабря. На появившихся от очевидцев кадрах видно, что пламя охватило крупный участок территории ТЦ, в небо поднимается густой черный дым.