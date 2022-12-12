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09:44, 12 декабря 2022Россия

Стало известно о пострадавшем при пожаре в торговом центре под Москвой

При пожаре в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе пострадал охранник

Кадр: Telegram-канал Mash

При пожаре в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе пострадал один человек. Об этом стало известно источнику ТАСС в экстренных службах.

По его данным, пострадал охранник торгового центра. Собеседник агентства не уточнил, в каком состоянии находится мужчина.

О пожаре в Подмосковье стало известно утром в понедельник, 12 декабря. На появившихся кадрах видно, что пламя охватило крупный участок территории ТЦ, в небо поднимается густой черный дым.

Впоследствии в МЧС сообщили, что пожару в горящем ТЦ присвоили третий ранг сложности, отметив, что из горящего здания эвакуируют персонал, пострадавших нет. Огонь охватил хранившиеся в одном из помещений стройматериалы.

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Анастасия Шейкина
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