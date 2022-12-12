Двух российских подростков осудили за избиение сверстника

В Хабаровском крае двух подростков осудили за избиение школьника у заброшенного дома

В Хабаровском крае двоих подростков признали виновными в жестоком избиении сверстника. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

Одного из них суд приговорил к двум годам и девяти месяцам лишения свободы в воспитательной колонии, второго — к двум годам и трем месяцам условно.

По данным следствия, днем 30 октября 2021 года возле заброшенного дома на Школьной улице в городе Советская Гавань один из фигурантов из-за незначительного повода дважды ударил по лицу своего 14-летнего знакомого. Когда тот упал, нападавший нанес удар ногой по голове жертвы. В этот момент его друг удерживал школьника на земле, чтобы тот не мог вырваться.

В ноябре прошлого года в интернете разлетелось видео с избиением школьника, оно вызвало резонанс в соцсетях. Позже появилась информация о том, что один из хулиганов учится в школе самбо — якобы подростку многое прощается из-за того, что он побеждает во многих соревнованиях. Однако в ходе расследования выяснилось, что эти сведения не соответствуют действительности — парень записался в секцию, но фактически к занятиям не приступил.