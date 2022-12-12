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09:51, 12 декабря 2022Экономика

Европа стала тратить запасы газа из хранилищ интенсивнее обычного

«Интерфакс»: Европа стала тратить запасы газа из хранилищ интенсивнее обычного

Фото: Henry Romero / Reuters

Европа из-за холодной погоды начала тратить запасы газа из хранилищ интенсивнее обычного. Отбор превысил средние значения для этого времени за последние годы, пишет «Интерфакс».

Температура, которая находится значительно ниже средних многолетних значений, заставляет страны тратить все больше газа, несмотря на призывы политиков экономить топливо.

Уровень запасов в хранилищах Европы упал до 88,48 процента. Однако это на 10,6 процентных пункта выше среднего показателя за последние пять лет. В США уровень резервов стал равен 72 процентам, что на два процентных пункта ниже среднего показателя за пять лет.

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Европа хорошо подготовлена к падению температур благодаря большим запасам газа и позднему похолоданию в этом сезоне, заявлял ранее управляющий директор по энергетике, климату и устойчивому развитию Eurasia Group Раад Алкадири.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам ноября достиг 92,8 процента. Это почти на 11 процентных пунктов больше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет.

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Платон Щукин
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