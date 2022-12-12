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15:04, 12 декабря 2022Ценности

Блогерша сделала макияж с помощью ножниц и удивила подписчиков

Блогерша Наджма отрезала нижние ресницы для макияжа в стиле «кошачий глаз»

Фото: @nadjmabeauty / TikTok

Блогерша Наджма (фамилия неизвестна) решила сделать необычный макияж с помощью ножниц и удивила подписчиков. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 615 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах юзерша с никнеймом nadjmabeauty предстала перед зрителями с распущенными волосами и ярким мейкапом. Так, девушка накрасила губы коричневой помадой, нанесла тени темного оттенка и нарисовала графические стрелки на веках. Затем инфлюэнсерша отрезала ножницами часть нижних ресниц. «Это макияж в стиле кошачьего глаза», — объяснила она в описании ролика.

Видео стало вирусным и набрало более 30 тысяч лайков. Подписчики удивились проделанной работе героини публикации, о чем написали в комментариях. «Она будет очень сожалеть, что сделала это», «Если вы решите потереть глаза после этого, вам будет больно», «Вам вовсе не стоило стричь ресницы, чтобы улучшить внешний вид», — высказались они.

В ноябре блогерша Кейт Лонгория нарвалась на хейт в сети за нерациональное использование косметики. В опубликованном ролике инфлюэнсер использовала маскирующее несовершенства кожи средство до тех пор, пока его излишки не стали стекать с лица.

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Екатерина Ештокина
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