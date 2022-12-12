Милохин обвинил Первый канал в использовании его имени ради хайпа

Блогер Даня Милохин записал трек, в котором обвинил Первый канал в «поисках хайпа»

Блогер Даня Милохин записал трек, в котором обвинил Первый канал в погоне за рейтингами и заявил, что телевизионщики использовали его имя «в поисках хайпа». Трек опубликован в Telegram-канале блогера.

Блогер начинает трек с фразы из композиции российского репера Ивана Алексеева, известного как Noize MC (признан Минюстом России физлицом-иноагентом), под название «Из окна».

«Я до сих пор не знаю, как туда я попал. Дико затусил вместе с Николаем [Басковым] и не заметил, как башкой на дно ныряю. В поисках рейтинга, хайпа, рекламы они подсуетились и нашли мою маму», — спел блогер.

В песне Милохин также заявил, что ему безразлично то, что его могли включить в «черный список» телевизионщиков, поскольку он «рок-звезда».

«Первый канал — ты моя бывшая. Любил меня из-за подписчиков. Все наши шоу такие страстные, но как оказалось, мы слишком разные (…) Это прощальный дис, Первый, пока-пока», — заключил блогер

Милохин выступал в популярном шоу «Ледниковый период» на Первом канале в паре с известной фигуристкой, двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой. 25 октября блогер внезапно покинул шоу, объяснив этот поступок усталостью.

Ранее брат Дани Милохина, Илья, встретился с биологической матерью в эфире телепрограммы «Пусть говорят» на Первом канале. По ее словам, она все время скучала по своим детям.